رايولا يعرض دي ليخت على ريال مدريد

هل نرى دي ليخت في ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ ريال مدريد كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مدافع يوفنتوس الحالي، ماتياس دي ليخت، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

دي ليخت كان مطلوبًا في باريس سان جيرمان وبرشلونة وغيرها من الأندية قبل أن يقرر التوقيع لصالح البيانكونيري.

وقالت صحيفة "دفينسال سنترال" الإسبانية إنّ مينو رايولا عرض على ريال مدريد الحصول على دي ليخت خلال الصيف المقبل ليكون خليفة سيرخيو راموس.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب كان يتفاوض مع ريال مدريد بشأن صفقة حارس باريس سان جيرمان، ألفونسو أريولا، وأستغل الأمر لأجل محاولة بيع دي ليخت.

ورغم فشل المفاوضات وقتها، لكن رايولا قد يحاول مرة أخرى مستغلًا عدم رضا اللاعب الشاب عن وضعه في يوفنتوس والحياة في تورينو.

ويتواصل رايولا مع إدارة ريال مدريد في الوقت الراهن لمحاولة معرفة مستقبل أريولا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

ويبدو أن إدارة ريال مدريد معجبة بالمستوى الذي قدمه الفرنسي وهناك رغبة في الحصول على خدمة بصورة مستمرة.