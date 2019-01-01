رايولا يعرض إبراهيموفيتش على إنتر

مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير يعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على إنتر بشكل مجاني في يناير المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشارت تقارير صحفية اليوم لوجود إمكانية لعودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف فريق إنتر من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل جورنال" والتي أكدت أن وكيل اللاعب مينو رايولا قد قام بالحديث مع إنتر من أجل صفقة محتملة خلال الأسابيع القادمة.

وذكرت الصحيفة أن إنتر أبدى رفضه للصفقة بشكل مبدأي، لكن لم يغلق الباب بشكل مبدئي في وجه مينو رايولا وزلاتان إبراهيموفيتش.

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ويعاني إنتر في الوقت الحالي من إصابة النجم التشيلياني أليكسيس سانشيز وهو الوضع الذي لم يكن يعاني منه قبل ثلاثة أسابيع عندما جاء العرض من قبل مينو رايولا.

وسبق لزلاتان إبراهيموفيتش أن أبدى رغبته في العودة للدوري الإيطالي من جديد قبل حتى الانضمام لصفوف لوس أنجلوس جلاكسي، لكن العقد الأخير في الدوري الأمريكي غير من رأيه وقتها.

جدير بالذكر أن عقد إبراهيموفيتش الحالي مع لوس أنجلوس جلاكسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في الولايات المتحدة بحلول شهر يناير المقبل