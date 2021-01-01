رايولا يطرح فكرة مجنونة: لماذا لا يبادل ريال مدريد هازارد ببوجبا؟

هل تحدث هذه الصفقة؟

اعترف مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، بأن خيار اللعب لريال مدريد يُعد من ضمن أكثر الخيارات جاذبية بالنسبة لنجم مانشستر يونايتد.

وارتبط اسم النادي الملكي كثيرًا بالتعاقد مع الدولي الفرنسي في آخر عامين، خصوصًا وأن زين الدين زيدان، مدرب الريال، أحد أكثر المعجبين ببوجبا.

رايولا رفض إغلاق الباب في وجه صفقة كتلك، لكنه في الوقت نفسه طرح فكرة "مجنونة" بأن تقام صفقة تبادلية كبيرة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ماذا قال مينو رايولا عن مستقبل بول بوجبا مع مانشستر يونايتد؟

في حديثٍ لصحيفة آس الإسبانية، قال رايولا ردًا على لماذا لا يلعب بوجبا في ريال مدريد "هذا سؤال يخص مدريد".

كما أضاف "في وقت من الأوقات، شعر بوجبا بالكثير من الحب والثقة في مانشستر يونايتد، وهناك العديد من الأندية الأخرى كذلك".

وتابع "بعد ذلك، يبدو صعبًا أن يتوصل ريال مدريد إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد حول بوجبا، الأندية الكبرى لا تحب بيع نجومها إلى أندية أخرى".

وواصل "لن أمزح معك، بالنسبة لبوجبا، كان اللعب في ريال مدريد خيار جذاب للغاية، مع وجود زين الدين زيدان، الذي هو المثل الأعلى له في طفولته".

هل يمكن أن يتفق مانشستر يونايتد وريال مدريد على صفقة تبادلية بين هازارد وبوجبا؟

بعد الضغط عليه من قبل الصحيفة، رفض رايولا استبعاد فكرة وصول مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع ريال مدريد حول بيع بول بوجبا لهم.

في الوقت نفسه، فتح الإيطالي الباب أمام إمكانية عقد صفقة تبادلية ضخمة، فقال "أعتقد أنه لا يوجد شيء مستحيل في كرة القدم، الأمر يعتمد على الأحداث اليومية".

واستطرد "أنت بحاجة إلى التحلي بالمرونة، فماذا لو أراد ريال مدريد غدًا إجراء مبادلة، هازارد مقابل بوجبا؟ إنه مجرد مثال".

وأتم "رغم أنه مثال، لكن جميع الأطراف الأربعة تحب الفكرة وترحب بها".

ما هي آخر الأنباء حول مستقبل بول بوجبا؟

وكان مانشستر يونايتد في أكثر من مناسبة قد أكد على أنه لا ينوي الاستماع إلى أي عروض بشأن أغلى لاعب في تاريخهم، والذي انضم نظير 100 مليون يورو من يوفنتوس.

عقد لاعب البيانكونيري السابق في أولد ترافورد ينتهي في صيف 2022، ولا يُعد ريال مدريد هو الوحيد المهتم به، فبرز أيضًا اسم يوفنتوس كخيار محتمل للدولي الفرنسي.

لكن بكل الأحوال يعمل مانشستر يونايتد حاليًا على تجديد عقد صاحب الـ28 عامًا، خصوصًا مع تحسن أداء الشياطين الحمر في الآونة الأخيرة والتطور المُعاش تحت ولاية أولي جونار سولشاير.

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