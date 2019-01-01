رايولا يساند كين بعد الهتافات العنصرية

واقعة مؤسفة جديدة في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث مينو رايولا، وكيل اللاعب مويس كين، برسالة مساندة للأخير بعد تعرضه لهتافات عنصرية في مباراة فريقه يوفنتوس أمام كالياري مساء الثلاثاء.

وفاز يوفنتوس على مضيفه بهدفين نظيفين في مباراة شغلت الرأي العام بسبب الهتافات العنصرية التي شهدتها المباراة من قبل جماهير كالياري نحو كين.

وقال رايولا مع "AFP": "بالنسبة لي العنصرية جهل وبلا معنى، لا يوجد أي مبرر لتلك الأحداث".

كيليني: يجب أن تفخر إيطاليا بما يقدمه كين الذهبي

المراكز الأربعة الأولى 👀

لا، ليس هذا ما يقلق بوتشيتينو 😅



ماوريسيو لديه أشياء أخرى يقلق بشأنها 👇 pic.twitter.com/EKr239q8MV — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وأضاف: "أنا فخور بما قدمه الشاب وأسانده حتى النهاية، أنا مع كين وماتويدي، لا يمكنك أن تكون إيطالياً وعنصرياً في نفس الوقت".

واختلفت الآراء ما بين منتقد لاحتفال كين بعد هدفه أمام جمهور كالياري، والذي اعتبره البعض استفزازاً ودافع عنه آخرين بعد ما تعرض له من عنصرية.

ويتولى رايولا إدارة أعمال الشاب كين بالإضافة لعديد النجوم البارزين مثل زلاتان إبراهيموفيتش، ماريو بالوتيلي، وبول بوجبا.