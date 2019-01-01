رايولا يتجاهل مانشستر يونايتد وبوجبا يقترب من ريال مدريد

هل يتعاقد ريال مدريد مع بوجبا بنهاية الموسم الجاري؟

ألغى مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، اجتماعه مع إدارة مانشستر يونايتد لتمديد عقد لاعبه الذي ينتهي في 2021 مما يرجع اقتراب الفرنسي من ريال مدريد.

بوجبا ألمح في وقت سابق رغبته اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إنّ بوجبا أخبر زملائه في مانشستر يونايتد رغبته في تغيير الأجواء ومغادرة مسرح الأحلام في الصيف المقبل.

وأوضحت أن العودة ليوفنتوس لم يصبح ممكنًا ولذلك فإن الوجهة المتوقعة هي ريال مدريد في ظل رغبة زيدان في التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد استقر على التعاقد مع إيدين هازارد من تشيلسي وبوجبا في الصيف المقبل وإن كان الأزمة تتعلق براتب الفرنسي.

مستقبل بوجبا ؟ 🧐



هكذا أجاب سولشاير 👇 pic.twitter.com/XvmytuPUKd — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 26, 2019

ويحصل بوجبا على 17 مليون يورو سنويًا مع مانشستر يونايتد وقد يحاول ريال مدريد منحه حوافز إضافية وخفض راتبه.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد تخلى عن إمكانية التعاقد مع كريستيان إيريكسين من توتنهام والذي ينتهي عقده في الموسم المقبل.