رايولا مهاجمًا برشلونة: ظنوا أنه قطعة جُبن هولندي

ظهور إعلامي جديد مُثير لرايولا

أطلق وكيل أعمال اللاعبين الشهير مينو رايولا، العنان لنفسه، بتصريحات نارية، انتقد خلالها إدارة برشلونة وطريقة تعاملها مع موكله ماتيس دي ليخت قبل خروجه من ناديه السابق أياكس.

وكان الاعتقاد السائد في فصل الصيف الماضي، أن برشلونة الطرف المفضل للتوقيع مع صخرة دفاع الأراضي المنخفضة، لكن فجأة وبدون سابق إنذار، فاجأ صاحب الـ20 عامًا الجميع، بإعلان انتقاله إلى يوفنتوس من قلب مطار تورينو.

وأوضح وكيله، أن عملاق الكرة الإيطالية كان أكثر رغبة وجدية لإبرام الصفقة، عكس الفريق الكاتالوني، الذي تعامل بشكل مختلف.

الكشف عن موعد إعلان أولى صفقات يوفنتوس الشتوية

وقال رايولا لوسائل الإعلام الإيطالية "لم يختار يوفنتوس من أجل المال، بل وافق على الذهاب إلى هناك لأنه سيكون قادرًا على اللعب واكتساب الخبرات، وهذا الأمر أخبرني به نيدفيد –نائب رئيس النادي".

وأضاف في تصريحاته لموقع فوتبال إنترناشونال الهولندي "دي ليخت ليس لاعب كرة قدم فقط، ويوفنتوس كان يراقبه قبل عام، لكنه لم يكن يفكر في اللعب لباريس سان جيرمان".

وختم حديثه "أتحدث كثيرًا مع نيدفيد الذي تربطني به علاقة وثيقة للغاية، وقد قال لي هذا الولد أكثر جنونًا مما كنت عليه .. هو كرة ذهبية، أما برشلونة تعاملوا معنا كالجبن بالنظر إلى ما قدموا لنا لتناول دي ليخت".

وانتقل الشاب الهولندي إلى اليوفي مقابل رسوم بلغت حوالي 70 مليون يورو، وحتى الآن شارك مع الفريق في 17 مباراة في كل البطولات، منهم 13 على مستوى الدوري الإيطالي.