رايولا عن إيقافه: قرار سياسي من الاتحاد الإيطالي

يطالب بتحقيق العدالة في أقرب وقت ممكن

يعتقد وكيل اللاعبين الإيطالي مينو رايولا، أن العقوبة التي تلقاها مؤخراً بالإيقاف جاءت بسبب أسباب سياسية، لانتقاده الاتحاد الإيطالي.

رايولا الذي يعمل كوكيل للعديد من النجوم الكبار في أوروبا أبرزهم زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، تلقى عقوبة بالإيقاف لمدة 3 شهور.

بعض التقارير الصحفية أكدت أن العقوبة جاءت، بسبب صفقة انتقال موكله جيانلوكا سكاماكا من ساسولو الإيطالي إلى زولي الهولندي.

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ومع ذلك يقول بعض ممثليه أن الإيقاف جاء بسبب هجومه على الاتحاد الإيطالي، ووصفه بالضعيف والمنعدم تماماً.

وقال رايولا في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر":"رأيي الشخصي أن الإيقاف مجرد عقوبة لأسباب سياسية بدون أي دافع قانوني".

وأضاف:"القرار جاء مبنياً على مجموعة من الأكاذيب، يجب على العدالة أن تتخذ مجراها وتعمل على تصحيح مسار القضية بالكامل".

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وتابع:"أعتقد أن الاتحاد الإيطالي لم يسامحني بسبب النقد الذي وجهته لهم لعدم لعبه دورا كبيراً للكرة الإيطالية في العديد من القضايا أبرزها العنصرية، لذلك كل ما أطلبه هو العدالة وسأقاتل لانتزاع حقي".

جدير بالذكر أن عقوبة رايولا، قد تؤثر بشكل كبير على إمكانية انتقال بول بوجبا من مانشستر يونايتد لريال مدريد هذا الصيف.