رايولا يخطط لمغامرة جديدة مع بوجبا.. هل تتم الصفقة الحلم؟

مينو رايولا سيكون كلمة السر في مستقبل بول بوجبا كما كان سابقًا فماذا يخبئ للاعبه الفرنسي هذا الصيف؟

بات اسم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الاسم الأشهر الذي يتردد قبل وأثناء كل فترة من فترات الانتقالات؛ كيف لا ووكيله هو مينو رايولا الذي تذكر آخر التقارير أنه يرغب في لعب موكله لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

ويتبقى للاعب خط الوسط بوجبا، 28 سنة، موسمًا في عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي اذي ينتهي في صيف 2022.

وكان بوجبا محط الأنظار في السنوات الماضية بعدما أعلن في أوقات سابقة صراحة برغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد هو ووكيله مينو رايولا.

هل يعود بوجبا إلى بلده؟

صحيفة لو باريزيان الفرنسية ذكرت أن نادي باريس سان جيرمان مهتم كثيرًا بالتعاقد مع بوجبا وهو الأمر المرحب وكيله مينو رايولا بحدوثه.

العرض سيكون ضخمًا لإقناع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا، وناديه مانشستر يونايتد وسط اهتمام من عدة أندية باللاعب الفرنسي الذي طالما اتربط اسمه بريال مدريد.

ولعب بوجبا في فرنسا لفريق لوهافر قبل الانتقال إلى إنجلترا للعب في مانشستر يونايتد.

وعاد بوجبا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 05 ملايين يورو ليكون أعلى صفقة انتقال إلى نادٍ إنجليزي.

وقضى بوجبا 3 سنوات في صفوف مانشستر بين الأكاديمية والفريق الأول قبل أن يغادر ويححصل يوفنتوس على خدماته مقابل أقل من مليون يورو تقريبًا.

لماذا سيكون رايولا كلمة السر؟

يرتبط رايولا بعلاقات طيبة مع مسؤولي النادي الباريسي فهو وكيل الحارس الإيطالي جيانلويدجي دوناروما القريب جدا من اللعب بألوان سان جيرمان بعقد انتقال حر هذا الصيف بعد نهاية تعاقده مع ميلان الإيطالي.

وأعلن باريس عن تعاقده مع الهولندي جورجينو فاينالدوم بعقد انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ليفربول.

ويرتبط باريس بأكثر من لاعب بينهم المغربي أشرف حكيمي لاعب غنتر بطل الدوري الإيطالي الذي طلب 70 مليون يورو وفق التقارير للتخلي عن لاعبه.

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