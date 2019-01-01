رايس: من المستحيل إيقاف ستيرلينج

ديكلان رايس يتحدث عن صعوبة إيقاف نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم ويست هام يونايتد ديكلان رايس إنه من المستحيل إيقاف خطورة نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج.

وكان ستيرلينج قد توج تألقه هذا الموسم بتألقه مع منتخب إنجلترا خلال المواجهات الأخيرة في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وبمناسبة ذلك، أثنى رايس على رحيم ستيرلينج بعد نهاية معسكر المنتخب الإنجليزي والعودة إلى منافسات الموسم.

وقال ديكلان رايس حين سؤل عن أفضل لاعب تدرب معه قال: "إنه بدون شك رحيم ستيرلينج، ما يفعله بالكرة لا أستطيع تفسيره"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "في بعض المباريات تضمن أنك تفوز قبل أن تبدأ المباراة في حال تواجد معك ستيرلينج، من المستحيل إيقافه"

وتابع: "هو أيضًا قادر على إفادة الأجيال القادمة، أراه يتحدث كثيرًا مع أودوي وكالوم هودسون و سانشو، هذا أمر رائع"

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يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد سجل هاتريك في منتخب الجبل الأسود الأولى لإنجلترا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.