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مانشستر سيتي

رايت فيليبس: ستيرلينج لازال طفلًا

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Getty Images
رايت فيليبس يتحدث عن نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال نجم الكرة الإنجليزية السابق شون رايت فيليبس إن نجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج لا يزال طفلًا رغم كل هذه النجاحات التي حققها في عالم كرة القدم.

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وكان ستيرلينج قد قاد مانشستر سيتي للتويج بالثلاثية المحلية خلال الموسم المنصرم كأول فريق إنجليزي يفعل ذلك في التاريخ. 

وحول ذلك، قال رايت فيليس إنه سعيد بالنضج والتطور الكبير الذي وصل له ستيرلينج في هذا الوقت من مسيرته.

وأضاف: "على الرغم من أن ملامحه تشبه الأطفال الصغار، وتصرفاته كذلك، إلا أنه أصبح قدوة للعديد من اللاعبين الشباب والصاعدين في إنجلترا وخارجها" 

وتابع: "ستيرلينج اليوم بات واحدًا من أفضل لاعبي العالم، وأعتقد أنه سيظل كما هو طفلًا مهما حقق من نجاحات لأن هذه هي طبيعته"

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يذكر أن رحيم ستيرلينج كان قد انضم إلى مانشستر سيتي صيف العام 2015 قادمًا من ليفربول في صفقة قياسية قدرت وقتها بحوالي 65 مليون يورو.

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