رانييري يندب سوء الحظ عقب إقالته من فولهام

"تلك هي كرة القدم"..

تمنى كلاوديو رانييري مدرب فولهام السابق حظاً سعيداً لخلفه سكوت باركر في مهمته لمحاولة إنقاذ الفريق من الهبوط

.

وقال رانييري عقب إقالته لسكاي سبورتس:"أشكر اللاعبين على جهدهم، تلك هي كرة القدم، حظاً طيباً".

وأضاف:"أتمنى لباركر أن يؤدي بشكل جيد لأنه شخص جيد للغاية، أتمنى له الأفضل".

وأوضح:"لا أعلم لماذا سارت الأمور بشكل سيء، لقد قمنا بعمل جيد وحصلنا على بعض النقاط الجيدة، ولكن ما حدث بعد ذلك لا يصدق".

وتابع:"كل تسديدة ضدنا هدف، بالنسبة لنا كان من الصعب العودة، وحين نسجل مبكراً نتلقى هدفاً ونتعادل أو نخسر المباراة".

يذكر أن رانييري قد أقيل عقب تحقيقه 3 انتصارات من 17 مباراة.