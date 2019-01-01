النتائج المباشرة
الانتقالات

رانييري يمني النفس بالتعاقد مع كاهيل

التعليقات()
Getty
مدرب فولهام كلاوديو رانييري يتمنى التعاقد مع مدافع تشيلسي المخضرم جاري كاهيل

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

اعترف كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق فولهام بأنه يتمنى التعاقد مع مدافع تشيلسي جاري كاهيل في فترة الانتقالات الشتوية.

المدافع الإنجليزي المخضرم كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لفولهام في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل عدم اعتماد مدرب الفريق ماوريسيو ساري عليه بشكل أساسي.

ويليان ينفي رحيله عن تشيلسي ضمنياً

اختيارات المحررين

ويحتل فولهام حاليًا المركز التاسع عشر في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 14 نقطة، ويعاني للنجاة من الهبوط بعد مرور 22 جولة.

وأبرم فولهام صفقة التعاقد مع نجم ليفربول السابق رايان بابل منذ أيام، ولكن رانييري يتخوف من عدم قبول كاهيل لفكرة الانضمام لفولهام.

وقال المدرب الإيطالي: "لا أعرف هل سيلحق بنا جاري كاهيل أم لا، هو لاعب مهم للغاية، وستكون فكرة رائعة إذا انضم لنا، ولكني غير متأكد من رغبته في القتال معنا وصراعه للنجاة من الهبوط".

يذكر أن رانييري كان قد توج مع ليستر سيتي بالبريميرليج موسم 2015-2016.

الموضوع التالي:
الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان
الموضوع التالي:
الكشف عن تمثال جديد لكرويف في ملعب أياكس
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر للمقاصة في الدوري المصري
الموضوع التالي:
الرميثي: تنظيم كأس آسيا نال رضوان الجميع
الموضوع التالي:
نبيل نيغيز: قلة الخبرة تسببت في عدم فوزنا على الأهلي
إغلاق