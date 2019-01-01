رانييري يقترب من تدريب المنتخب الغيني

آخر التجارب الودية لم تكن سعيدة للإيطالي المخضرم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب كلاوديو رانييري المدير الفني السابق لروما، من الانتقال لخوض تجربة جديدة مع المنتخب الغيني.

المدرب المخضرم لم يستكمل مهمته مع روما بعد نهاية الموسم الماضي، حيث ساعد الفريق على الفوز في 6 مباريات فقط من أصل 12.

البلجيكي بول بوت رحل عن تدريب غينيا بعد نهاية كأس الأمم الإفريقية الماضية، ليصبح الفريق بدون مدرب حتى الآن.

صحيفة "فرانس فوتبول" أكدت أن رانييري هو المرشح الأقرب لتولي المهمة الفترة القادمة.

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ويأتي ذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين الطرفين، تبدو في طريقها للنجاح، لقيادة غينيا بتصفيات كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن آخر تجربة دولية لرانييري كانت مع المنتخب اليوناني في 2014، حيث تمت إقالته بعد 4 مباريات فقط.