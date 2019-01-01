رانييري يفرض سيطرته؟ - أنباء عن عقوبة كبرى في طريق دجيكو

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن المدير الفني لفريق روما كلاوديو رانييري سيفرض عقوبة قوية على لاعبه البوسني إيدن دجيكو بسبب مشاجرته مع الشعراوي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما قد قرر عقاب لاعبه البوسني إيدن دجيكو نجم هجوم الفريق العاصمي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب قد قرر أن يضع ديجكو حبيس مقاعد البدلاء في اللقاء المقبل ضد نابولي.

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وكان دجيكو قد دخل في مشاجرة كبيرة مع زميله صاحب الأصول المصري ستيفان شعراوي بين شوطي لقاء الفريق الأخير في الدوري ضد سبال.

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وسب دجيكو الشعراوي بين الشوطين بسبب كرة لم يمررها له وكانت النتيجة تشير لتقدم سبال بهدف نظيف، وفي نفس الوقت دخل في شجار مع عدد من بدلاء سبال بعد مناوشات له مع جماهير أصحاب الأرض.

وكان الشجار قد ترك أثرًا سلبيًا في صفوف روما بعد أن قرر المدير الفني استبدال الشعراوي في الشوط الثاني وترك دجيكو في أرض ملعب المباراة.

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جدير بالذكر أن فريق روما في الوقت الحالي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الخسارة أمام سبال بهدفين لهدف وفي رصيده 47 نقطة.