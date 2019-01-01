رانييري يطير لروما لخلافة دي فرانشيسكو

سيقود روما للمرة الثانية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

سيسافر المدير الفني الإيطالي المخضرم، كلاوديو رانييري، إلى روما غدًا قادمًا من لندن، ظهر الجمعة، من أجل تولى مسؤولية نادي روما الإيطالي.

ويأتي ذلك في أعقاب إقالة المدير الفني الإيطالي إيزيبيو دي فرانشيسكو، على ضوء تراجع النتائج وتوديع دوري أبطال أوروبا.

وفشل الذئاب في الذهاب بعيدًا بمسابقتي كأس إيطاليا، حيث خرج من ربع النهائي بفضحية أمام فيورنتينا، وكذلك خسر أمام بورتو البرتغالي 4-3 في مجموع اللقاءين بثمن النهائي.

المدير الفني الحائز على لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-16، مع ليستر سيتي، سيعود لتولي مهمة تدريب الذئاب للمرة الثانية في مسيرته.

حيث تولى مسؤولية روما في الفترة من سبتمبر 2009 وحتى فبراير 2011، وكان قريبًا من تحقيق لقب الدوري الإيطالي، ليخسره لصالح إنتر.

وشوهد محامي المدرب، ماتيا جراسياني، في تريجوريا، معقل تدريبات روما، مساء اليوم، من أجل المحادثات، بينما سيصل رانييري ظهر الغد.

وكان رانييري قد أقيل منذ أيام من تدريب فولهام الإنجليزي بعد 3 أشهر، حيث فشل في إبعاد الفريق عن مقاعد الهبوط.

وسيكون رانييري مديرًا فنياً مؤقتًا حتى نهاية الموسم، وهدفه تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، بمنافسة ميلان وإنتر على مقعدي دوري الأبطال.