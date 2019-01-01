رانييري يستعد لتقديم استقالته عقب مواجهة فيورنتينا

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما سيقدم استقالته عقب مباراة فيورنتينا حال تعرض للخسارة الثالثة على التوالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق روما سيتقدم باستقالته من تدريب الفريق في الأسبوع المقبل حال تعرض لخسارة جديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" والتي أكدت أن المدرب الإيطالي يريد أن يكمل طريقه مع روما لأطول وقت ممكن رغم ذلك القرار.

وذكرت الصحيفة أن رانييري لن يتقدم باستقالته الا في حالة تعرض الفريق للهزيمة الثالثة على التوالي في الجولة المقبلة أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

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وأكدت الصحيفة أن المدير الفني الأسبق لفريق ليستر سيتي وبطل الدوري الإنجليزي يريد أن يوضح للجميع أن مشاكل الفريق الحالية أساسها قوامه من اللاعبين.

وكان فريق روما قد تعرض للخسارة الأكبر في تاريخه على ملعب أولمبيكو أمام نظيره نابولي بالأمس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد فقط.

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جدير بالذكر أن ترتيب روما كان قد تراجع مع المدرب الجديد للمركز السابع برصيد 47 نقطة، خلف كل من أتالانتا ولاتسيو وميلان وإنتر.