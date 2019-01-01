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الانتقالات

رانييري يُرشح لاعب تشيلسي للانضمام لروما

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روما بدأ التفكير مبكراً في الانتقالات
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

رشح المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري، إلى نادي روما الإيطالي، التعاقد مع الإنجليزي داني درينكوتر.

وسبق لمتوسط الميدان الإنجليزي، أن لعب تحت قيادة المخضرم الإيطالي، بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، وحقق لقب الدوري الإنجليزي مع الثعالب.

ورحل داني لصفوف تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه فشل في فرض نفسه على خطط كونتي أو ساري.

وكان اللاعب البالغ 29 عامًا، قد أنضم لملعب ستامفورد بريدج مقابل 37.9 مليون يورو.

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ويعاني روما على مستوى خط الوسط، مع غياب القائد دانييلي دي روسي، وتذبذب مستوى الثنائي، ستيفان نزونزي وبراين كريستانتي.

وودع روما مسابقتي دوري الأبطال وكذلك كأس إيطاليا، ليتعرض دي فرانشيسكو لإقالة ويتم تعيين رانييري مدربًا لنهاية الموسم.

وحقق روما الفوز الأول تحت قيادة رانييري أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

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