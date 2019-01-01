رانييري يُرشح لاعب تشيلسي للانضمام لروما

روما بدأ التفكير مبكراً في الانتقالات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رشح المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري، إلى نادي روما الإيطالي، التعاقد مع الإنجليزي داني درينكوتر.

وسبق لمتوسط الميدان الإنجليزي، أن لعب تحت قيادة المخضرم الإيطالي، بصفوف ليستر سيتي الإنجليزي، وحقق لقب الدوري الإنجليزي مع الثعالب.

ورحل داني لصفوف تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي، لكنه فشل في فرض نفسه على خطط كونتي أو ساري.

وكان اللاعب البالغ 29 عامًا، قد أنضم لملعب ستامفورد بريدج مقابل 37.9 مليون يورو.

في ليلة سابقة تشبه هذه الليلة بدوري الأبطال قال @Chaouali1970 الوصف الأمثل لـ رونالدو 👌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/SD94yqHq84 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 12, 2019

ويعاني روما على مستوى خط الوسط، مع غياب القائد دانييلي دي روسي، وتذبذب مستوى الثنائي، ستيفان نزونزي وبراين كريستانتي.

وودع روما مسابقتي دوري الأبطال وكذلك كأس إيطاليا، ليتعرض دي فرانشيسكو لإقالة ويتم تعيين رانييري مدربًا لنهاية الموسم.

وحقق روما الفوز الأول تحت قيادة رانييري أمام إمبولي بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.