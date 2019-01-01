رانييري يدعو كونتي لخلافته في روما

من يدرب ذئاب العاصمة الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى مدرب روما الحالي كلاوديو رانييري ترحيبه بتولي أنطونيو كونتي المهمة الموسم المقبل خلفاً له بعد الشائعات التي ربطت الأخير بالمنصب.

وفاز روما مساء السبت على ضيفه كالياري بثلاثية نظيفة صعدت به للمركز الرابع على سلم الترتيب بالدوري الإيطالي.

وقال رانييري مع "سكاي": "هل أريد كونتي أن يكون خليفتي؟ نعم أريده، أنا آخر من أعلم ولكن سأكون سعيداً بقدومه هنا".

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توتي: لا يمكن إنكار شائعات ارتباط كونتي بروما

وعن المباراة: "سجلنا مبكراً، اللاعبون عادوا للحياة، يملكون جودة ليست حاضرة في غيرهم، طلبت منهم التواضع وعدم خسارة الكرة".

وختم: "باستوري رأيته في التدرب، من أسبوع وأنا أفكر بالدفع به، أنا لم أكتشفه، يملك مواهب لا تنتهي، وطلبت منه إظهارها للعالم، ولكن أن يدافع كما أطلب منه".

وينتظر روما باقي نتائج الجولة، وخصيصاً لقاءات ميلان وأتالانتا مساء الأحد للتعرف على موقفه من البقاء رابعاً.