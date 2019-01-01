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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رانييري يتصدر قائمة المرشحين لتدريب روما

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Getty Images
دي فرانشيسكو على أعتاب الرحيل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح كلاوديو رانييري هو المرشح الأول لتولي قيادة نادي روما الإيطالي، خلفاً للمدرب الحالي إزبيو دي فرانشيسكو.

روما ودع دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء من دور الـ16، عقب خسارته من نظيره البرتغالي بورتو في الوقت الإضافي.

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مستقبل دي فرانشيسكو أصبح على المحك، نظراً لخروج الفريق من كل الأبطال ومستواه المتواضع في بطولة الدوري.

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موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن رانييري يعتبر المطلب الأول في روما، حيث يحظى بقبول شديد بين اللاعبين.

كريستيان بانوتشي مدرب آخر قد يأتي بدلاً من دي فرانشيسكو، لكن يأتي رانييري متصدراً لسباق المرشحين.

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ويفاوض روما بعض المدربين الآخرين مثل روبرتو دونادوني مدرب بولونيا، وكذلك باولو سوزا الذي رفض تولي المسؤولية الآن والانتظار حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن رانييري رحل مؤخراً عن نادي فولهام الإنجليزي، بسبب تدهور مستوى الفريق واقترابه من الهبوط وتوديع البريميرليج.

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