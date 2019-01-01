رانييري يتصدر قائمة المرشحين لتدريب روما

دي فرانشيسكو على أعتاب الرحيل بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

أصبح كلاوديو رانييري هو المرشح الأول لتولي قيادة نادي روما الإيطالي، خلفاً للمدرب الحالي إزبيو دي فرانشيسكو.

روما ودع دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء من دور الـ16، عقب خسارته من نظيره البرتغالي بورتو في الوقت الإضافي.

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مستقبل دي فرانشيسكو أصبح على المحك، نظراً لخروج الفريق من كل الأبطال ومستواه المتواضع في بطولة الدوري.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن رانييري يعتبر المطلب الأول في روما، حيث يحظى بقبول شديد بين اللاعبين.

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

كريستيان بانوتشي مدرب آخر قد يأتي بدلاً من دي فرانشيسكو، لكن يأتي رانييري متصدراً لسباق المرشحين.

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ويفاوض روما بعض المدربين الآخرين مثل روبرتو دونادوني مدرب بولونيا، وكذلك باولو سوزا الذي رفض تولي المسؤولية الآن والانتظار حتى نهاية الموسم.

يُذكر أن رانييري رحل مؤخراً عن نادي فولهام الإنجليزي، بسبب تدهور مستوى الفريق واقترابه من الهبوط وتوديع البريميرليج.