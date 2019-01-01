رانييري يتسائل عن موقف روما حال الفشل بالتأهل لدوري أبطال أوروبا

الذئاب في موقف قد يتم تداركه بسهولة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعترف المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري، بأحقية سبال في الفوز على روما ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي.

ونجح سبال في الفوز بنتيجة 2-1 على روما، ليلقى الخسارة الأولى على الذئاب تحت قيادة رانييري.

المدير الفني السابق لفولهام قال عقب نهاية اللقاء: "لقد خضنا مباراة أمام فريق، ولم نكن كفريق، الجهد بدون تنظيم ليس كافيًا، لقد خسرنا فعلياً كل الثنائيات، خاصة على أرضية الملعب، سبال حاولوا وأهدروا الوقت بالشوط الثاني، وأنا متفهم تلك الظروف تمامًا".

وتابع عن موقف الذئاب من التأهل لدوري الأبطال: "إذا أرادنا الذهاب لدوري الأبطال، هناك شيء واحد، وإذا لم نرد سيكون هناك تغييرات، لقد قلت للاعبين هذا من اليوم الأول وعليهم إثبات أنفسهم، اليوم خسرنا أمام فريق أكثر تواضعًا وتركيزًا ويسعى خلف النقاط".

الأمور من سيء لـ أسوأ لدى الذئاب 🐺



⭕️روما يقلل من فرصه في الحصول على مركز أوروبي بسبب التفريط في النقاط

الفريق خسر أمام سبال اليوم بهدفين لهدف ويقبع الآن في المركز الخامس خلف إنتر بثلاث نقاط



✴️إنتر سيواجه ميلان غدًا في الديربي وفي حالة فوزه سيوسع الفارق مع روما لـ 6 نقاط pic.twitter.com/dunn5yDfW3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 16, 2019

وأردف: "لا أعرف إذا ما ستقوم ثورة في روما إذا لم نتأهل لدوري الأبطال، لكن إذا لم نحصل على عوائد المسابقة هناك شيء لابد من حدوثه".

واختتم عن ركلتي جزاء دجيكو وبيتانيا والذي تم احتسابهم بعد العودة للفيديو: "علينا أن نحاول تقليل القصة حول الحُكام ومساعدتهم، مسؤولو التقنية يشاهدون ويتخذون القرارات، أنا إيجابي بشأن التقنية وإذا كان هناك شكوك، على الحكم الرابع أن يقترح على الحكم النظر مجددًا".

وسيكون أتلانتا ولاتسيو أكبر المهددين غدًا لروما بفقدان المركز الخامس، كما يمتلك ميلان وإنتر فرصة الابتعاد في مقاعد الأبطال.