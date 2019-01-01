رانييري يؤكد رحيله عن روما نهاية الموسم

من يدرب ذئاب العاصمة الموسم المقبل؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد كلاوديو رانييري، مدرب روما، أنه سيرحل عن تدريب الفريق العاصمي بعد نهاية الموسم الحالي ولن يتم تعيينه بشكل دائم.

وعُين رانييري بشكل مؤقت منتصف الموسم الجاري بعد إقالة أوزيبيو دي فرانشيسكو في أعقاب تراجع النتائج ووداع دوري الأبطال.

وقال رانييري في المؤتمر الصحفي لمباراة يوفنتوس: "عملي هنا ينتهي بعد ثلاث مباريات، كنت أعرف منذ البداية، أنا هنا كمشجع لروما".

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وأضاف: "مباراة يوفنتوس تحتاج الإرادة والتركيز، أضعنا فرصة مهمة في جنوى، وصلت هنا وكان التأهل للأبطال صعباً، الآن في يدنا".

وعلق رانييري على هيمنة الإنجليز أوروبياً: "مفاجأة بالنسبة لي، لا يوجد هناك توقف شتوي، ودائماً كانت الفرق تصل متعبة للنهائي، شيئاً ما تغير".

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ولم يتضح بعد من المدرب الذي سيتولى تدريب الجيالوروسي الموسم المقبل بعدما رفض أنطونيو كونتي المنصب في الأيام الأخيرة.

ويستضيف روما الأحد المقبل نظيره يوفنتوس ضمن قمة الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإيطالي وسعيه لبلوغ المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.