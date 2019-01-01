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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رانييري: لا توجد عنصرية حقيقية في إيطاليا ودي روسي يستحق احتفالية

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Getty Images
تعرف على تصريحات رانييري حول دي روسي والعنصرية
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي روما، وجود عنصرية حقيقة في الملاعب الإيطالية كما طالب باحتفالية كبيرة في يوم اعتزال دانيللي دي روسي.

دي روسي يخوض آخر مباراة له مع الذئاب مساء الغد، الأحد، أمام بارما في الجولة 38 من الدوري الإيطالي.

وقال رانييري في تصريحات لصحيفة "لاجازيت سبورت" الإيطالية: "العنصرية التي تستمعون له في ملاعب كرة القدم ليست حقيقة والأمر يبدو سخيفًا".

وأوضح: "لا أعتقد بأن الأغلبية يمتلكون أفكارًا عنصرية حقيقة ولكن ربما البعض فقط".

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وحول دي روسي، علّق رانييري في المؤتمر الصحفي لمباراة بارما: "سوف يشارك أساسيًا في المباراة حاملًا شارة القيادة".

وواصل: "أعتقد أننا سنشاهد عدد هائل من الجمهور وسوف نجعل المباراة أشبه بالاحتفالية ونقدم أفضل ما لدينا تكريمًا للقائد".

واختتم: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وتوليفة بين الشباب وأصحاب الخبرة وهدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ روما يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج.

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