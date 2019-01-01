رانييري: لا توجد عنصرية حقيقية في إيطاليا ودي روسي يستحق احتفالية

تعرف على تصريحات رانييري حول دي روسي والعنصرية

نفى كلاوديو رانييري، المدير الفني لنادي روما، وجود عنصرية حقيقة في الملاعب الإيطالية كما طالب باحتفالية كبيرة في يوم اعتزال دانيللي دي روسي.

دي روسي يخوض آخر مباراة له مع الذئاب مساء الغد، الأحد، أمام بارما في الجولة 38 من الدوري الإيطالي.

وقال رانييري في تصريحات لصحيفة "لاجازيت سبورت" الإيطالية: "العنصرية التي تستمعون له في ملاعب كرة القدم ليست حقيقة والأمر يبدو سخيفًا".

وأوضح: "لا أعتقد بأن الأغلبية يمتلكون أفكارًا عنصرية حقيقة ولكن ربما البعض فقط".

وحول دي روسي، علّق رانييري في المؤتمر الصحفي لمباراة بارما: "سوف يشارك أساسيًا في المباراة حاملًا شارة القيادة".

الثالث على التوالي.. والسادس في تاريخه، ميسي يحتكر الحذاء الذهبي! 🐐 pic.twitter.com/RtDPtYdQZY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وواصل: "أعتقد أننا سنشاهد عدد هائل من الجمهور وسوف نجعل المباراة أشبه بالاحتفالية ونقدم أفضل ما لدينا تكريمًا للقائد".

واختتم: "لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وتوليفة بين الشباب وأصحاب الخبرة وهدفنا هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ روما يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج.