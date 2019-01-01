رانييري في وجه لاعبي روما: ليس لديكم أعذار

رانييري يطالب لاعبي روما بالمزيد من الجهد من أجل المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لنادي روما إن لاعبيه لا يمتلكون أي أعذار لتقديم سمتوى لا يليق بالفريق.

وكان روما قد سقط أمام سبال أول أمس السبت بهدفين مقابل هدف واحد لتتراجع حضوظه في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، قال المدرب كلاوديو رانييري إن الخسارة في أي مباراة من المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم لا يمكن تبريرها.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "نحن أمام مرحلة حاسمة ونمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، يجب أن نسعى نحو تحقيق أهدافنا دون البحث عن أعذار"

وتابع: "من الممكن أن نكون نمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، ولكن جميع الفرق في إيطاليا وخارجها تمر بظروف صعبة في أوقات ما، علينا مواجهة هذه الظروف والتغلب عليها"

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يذكر أن روما يحتل الآن المركز الخامس على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي بعدما خسر المركز الرابع لصالح ميلان.