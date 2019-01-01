النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رانييري في وجه لاعبي روما: ليس لديكم أعذار

التعليقات()
Getty Images
رانييري يطالب لاعبي روما بالمزيد من الجهد من أجل المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني الجديد لنادي روما إن لاعبيه لا يمتلكون أي أعذار لتقديم سمتوى لا يليق بالفريق.

اختيارات المحررين

وكان روما قد سقط أمام سبال أول أمس السبت بهدفين مقابل هدف واحد لتتراجع حضوظه في المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، قال المدرب كلاوديو رانييري إن الخسارة في أي مباراة من المباريات المتبقية للفريق هذا الموسم لا يمكن تبريرها.

وأضاف: "نحن أمام مرحلة حاسمة ونمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، يجب أن نسعى نحو تحقيق أهدافنا دون البحث عن أعذار"

وتابع: "من الممكن أن نكون نمر بظروف صعبة في الوقت الحالي، ولكن جميع الفرق في إيطاليا وخارجها تمر بظروف صعبة في أوقات ما، علينا مواجهة هذه الظروف والتغلب عليها"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا التطبيل؟

يذكر أن روما يحتل الآن المركز الخامس على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي بعدما خسر المركز الرابع لصالح ميلان.

إغلاق