رانييري: روما قد يفتقد دي روسي ومانولاس وكولاروف أمام نابولي

قمة مرتقبة في الأسبوع 29 بين الفريقين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح كلاوديو رانييري، مدرب روما، أن فريقه قد يفتقد لخدمات الثلاثي دانييلي دي روسي، أليكساندر كولاروف، وكوستاس مانولاس أمام نابولي.

ويستضيف روما جاره الجنوبي في ديربي الشمس مساء الأحد في مباراة مهمة لإبقاء حظوظه بالمنافسة على المركز الرابع للدوري الإيطالي.

وقال رانييري بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "ستكون مقابلة جميلة، سعيد للقاء أنشيلوتي، مدرب أحترمه كثيراً، أتمنى أن تكون النتيجة لصالحنا".

وأضاف: "تحدثت بأسلوب غاضب وقوي بعد سبال لأنني أنتظر ردة فعل قوية، نملك لاعبين كبار وأقوياء، هذه روما، أنتظر شخصية من هؤلاء".

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(🖌️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/uMZRQmSKsS — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

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وواصل المدرب الروماني: "حالة كولاروف ودي روسي ليست مثالية، سيتم تقييمهما، فلسفتي دائماً عدم الدفع باللاعب إذا لم يكن جاهزاً حتى لا أخسره".

واستطرد: "الوضع مماثل فيما يخص مانولاس، تدرب مع المجموعة ويريد اللعب، ولكن سنقيم حالته ونرى الأفضل".

وختم: "أنا أتابع روما حتى قبل وصولي، أعرف أهداف الفريق والرغبة ببلوغ دوري الأبطال، وأتمنى أن يساعد عملي في تحقيق الهدف، علينا التفاعل وتحقيق النتائج لأن الآخرين يقدمون عملاً كبيراً".

ويملك روما 47 نقطة في الترتيب الخامس بعد انقضاء 28 جولة، بينما يأتي نابولي ثانياً برصيد 60 نقطة.