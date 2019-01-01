رانييري بعد الخسارة من نابولي: نقدم كل شيء

روما سقط للمباراة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يصر المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري، بأن روما يقدم كل شيء، رغم الخسارة من نابولي برباعية مقابل هدف.

وسقط روما أمام أنصاره للمرة الثانية على التوالي، ليفشل في الاقتراب من مقاعد دوري الأبطال.

وقال رانييري بعد الهزيمة: "نحاول لفعل كل شيء، لأكون أميناً، لقد تلقينا الهدف من التسديدة الأولى، حاولنا تعديل النتيجة ولم أكن متأكدًا من كيفيتها، بعد الشوط الثاني مرة أخرى أصبحنا في الخلف، من الصعب مساعدة الفريق، هم يركضون سريعًا وأقوى ونحن نفعل أقصى ما لدينا".

وعن هل توقع رانييري أن يكون الفريق في حال سيء عقب رحيل دي فرانشيسكو: "الرؤية من الخارج، لديك أفكار، عنما تكون في الداخل، لكن نعمل على إصلاح الخلل، الفريق يمتلك الجودة، لكن عندما تعاني من الخسائر، لا تستطيع الوقوف على أقدامك، دي روسي، مانولاس، دجيكو، كولاروف ليسوا في 100% من حالتهم".

ذئاب روما يسقطون أمام نابولي على ملعبهم برباعية، ويواصلون النتائج السيئة ✖️ pic.twitter.com/x7NPhujeB6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وواصل: "في الحقيقة بعض اللاعبين يعانون بدنياً، ويتواصل اللعب، علينا التكاتف، نحن إيجابين، ولن نهرب من السفينة، لذلك علينا الدفع من أجل الوصول إلى الميناء، لا يوجد ندم على قراري بالرد على روما".

وسيخوض روما مواجهتين ثقيلتين، أمام فيورنتينا وسامبدوريا خلال الأسبوع المقبل.