رانييري: أهدرنا فرصتين فأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان

رانييري يعرف أن الفوارق كبيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإيطالي، كلاوديو رانييري، لنادي فولهام الإنجليزي، عن خسارة فريقه الثقيلة أمام أرسنال برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار مباريات الجولة الـ21.

ويواصل الإيطالي فشله في الفوز على حساب أرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي خلال مواجهاته السابقة بالخسارة في 5 والتعادل في 6.

رانييري علق على النتيجة عقب نهاية اللقاء: "إذا حللنا الشوط الأول، لقد صنعنا فرصتين، لكن ماذا حدث للجماهير حيث بدأوا في إطلاق صافرات الاستهجان على اللاعبين، ثم سجل أرسنال من الفرصة الأولى لأننا ارتكبنا خطأ".

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وأردف: "لقد ارتكبنا خطأً أخراً، وسجلوا، ثم عدنا في اللقاء بنتيجة 2-1، لكننا ارتكبنا بعدها أخطاء كثيرة، ثم تمكن الإرهاق منّا ولم يكن لدينا نفس الجودة الموجودة بأرسنال، ولم نقدم أداءًا سلبياً".

وتابع المدرب الذي قاد ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي التاريخي في 2014-15: "عندما تلعب أمام فرق كبيرة، تقوم بحسباتك بشكل سريع جداً، سأقدم هذا للاعبين وسأعمل بقوة على أن يعملوا على هذا".

الأفضل والأسواً في فوز كاسح لأرسنال على فولهام بالدوري الإنجليزي👀 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وعن صفقات الشتاء المنتظرة: "قد يكون هناك شيء لابد من فعله، سأتحدث مع المالك، أنا سعيد جدًا باللاعبين، إذا كان هناك فرصة لبيع بعض اللاعبين ثم نرحب بالجدد".

ويحتل فولهام المركز التاسع عشر، قبل الأخير برصيد 14 نقطة، حيث يفصله عن قاع الترتيب، 4 نقاط عن هيدرسفيلد.