رانييري: أعمل لمدة 25 ساعة في اليوم!

المدرب الإيطالي يبذل الكثير من الجهد لإنقاذ روما..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كلاوديو رانييري مدرب روما اعتقاده بأنه يقوم بكل ما يمكن ليعود الفريق للعب بشكل جماعي من جديد.

وقال رانييري في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فيورنتينا:"يجب أن أكون صيدلياً وأعرف من يمكنه اللعب من البداية ومن لا يمكنه"!

وأضاف:"كان لدي جنكيز (أوندير) و(لورنزو) بيليجريني متاحين لوقت قصير للغاية".

وأوضح:"أتمنى أن تكون الهزائم بمثابة وقود لنا لنصدر رد الفعل، في فلورنسا عانينا أمام الكرات الطولية، وهم أحياناً يقومون بمحاكاة هذا النموذج بصرف النظر عن الخصم".

وتابع:"أنا أعمل لمدة 25 ساعة في اليوم، أفكر حول طرق مساعدة هذا الفريق، الأمر ليس سهلاً ولكني أحاول، سأقيم كل شيء كما ينبغي".

يذكر أن روما يحتل المركز السابع بـ47 نقطة، فيما يحتل الفيولا المركز العاشر بـ38 نقطة.