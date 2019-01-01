رانوكيا: الفوز بديربي ميلانو كان بمثابة الرد على المشككين

رانوكيا يتحدث عن الفوز بالديربي ومنافسة ميلان وروما على مقاعد دوري الأبطال والرد على المشككين

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم الإيطالي أندريا رانوكيا مدافع إنتر ميلان إن الفوز بديربي ميلانو الأحد الماضي كان بمثابة الرد على المشككين ومصالحة الجماهير.

وحقق إنتر انتصارًا هامًا على جاره ميلان في ديربي المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدفين الأحد الماضي ليخطف منه المركز الرابع.

وبخصوص اللقاء، قال أندريا رانوكيا إن الفوز كان هامًا وكان بمثابة الرد على المشككين في قدرة إنتر على مواصلة المنافسة على المركز الثالث"

وأضاف: "لقد خرجنا من موقف صعب، على الرغم من أن طريق المنافسة لا زال طويلًا، إلا أن اللاعبين قدموا أداءًا كبيرًا كاستجابة لمتطلبات الجماهير"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مارس ٢٠١٩

وتابع: "الفوز في الديربي يعتبر مصدر ثقة نجتاجه في الوقت الحالي من أجل استعادة مستوى الفريق، إنه أكثر شيء إيجابي من الممكن أن يحدث"

وحول المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قال: "الآن ابتعدنا عن روما بفارق مريح وخطفنا المركز الثالث من ميلان، هي خطوة إيجابية وسنسعى لاستغلالها والتقدم أكثر كلما كان الأمر متاحًا.

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يذكر أن إنتر ميلان يحتل المركز الثالث حاليًا على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن جاره ميلان الذي تراجع إلى المركز الرابع.