رانجنيك يستعين بـ "طبيب نفسي" لحل أزمات مانشستر يونايتد

يدرك رالف رانجيك، مدرب مانشستر يونايتد الجديد ضرورة وجود طبيب نفسي رياضي في الفريق ويسعى إلى ذلك بعد توليه رسميًا قيادة الفريق.

مانشستر يونايتد دخل مرحلة جديدة بعد تعيين رانجنيك مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية الموسم، وقد تمكن المدرب الألماني من اجتياز أول اختبار له بعد الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 1-0.

المدير الفني المؤقت للشياطين الحمر كان يتطلع إلى جلب عدد المساعدين له في مانشستر يونايتد، لكن تعقيدات التأشيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أخرت الأمر.



ماذا قال رانجنيك عن انضمام طبيب نفسي رياضي للفريق؟



أكد رانجنيك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق في دوري الأبطال عن انضمام اسمين جديدين إلى جهازه الفني وهما من

كريس أرماس، الذي تولى تدريب نيويورك ريد بولز وتورنتو إف سي، والطبيب النفسي الرياضي، ساشا لينس.

وقال رانجنيك عن أهمية وجود طبيب نفسي داخل الفريق: "بالنسبة لي هذا منطقي تمامًا، هذا لا يتعلق بوضعهم على الأريكة الحمراء والتواصل مع اللاعبين".



وأضاف: "لكن إذا كان لديك مدرب خاص لحراس المرمى، واللياقة البدنية، فيجب أن يكون لديك أيضًا خبير للعقل".



وأردف:

"يتعلق الأمر بالمساعدة في إظهار للاعبين كيف يجب أن يساعد العقل الجسم، وليس العمل ضده، وعندما نتحدث عن كرة القدم، نعلم أن الجزء الرئيسي هو العقل وتحليل المواقف".

واختتم: "يجب على اللاعبين والجهاز الفني والجميع في فريقنا التفكير بالطريقة الصحيحة".







ما هي قصة رانجنيك والمرض النفسي؟



يمتلك المدرب الألماني تاريخًا طويلًا مع المرض النفسي،

بينما كانت مسيرته في أوّج توهجها مع شالكه، اضطر المدرب الشاب وقتها إلى ترك العمل التدريبي بسبب المرض النفسي.

وتعرض رانجنيك لمرض يُدعى "متلازمة التعب المزمن" أصحاب هذا المرض النفسي قد يصل بهم الأمر إلى الانتحار في بعض الأحيان، نتيجة لهذا المرض، قرر رانجنيك الابتعاد عن الضغوطات والخضوع للعلاج، فهو يشعر دومًا بإنهاك جسدي ونفسي لا يوصف ويواجه مشاكل عقلية أيضًا في بعض الأحيان.

ما أكده رانجنيك بعد سنوات أن حالته النفسية باتت أفضل بمراحل حاليًا، مما يتأكد في عودته للعمل مع لايبزيج فنيًا عندما أتت الفرصة مرتين، ومن دون آثار جانبية تذكر على شخصيته.





