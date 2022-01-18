"رانجنيك يريد اللاعبين محاسبة بعضهم البعض .. ورونالدو مزعج لهذا السبب"

وجه الإعلام الإنجليزي نقدًا لاذعًا إلى كريستيانو رونالدو بشأن تصريحاته التي انتقد فيها زملائه في الفريق.

وكان النجم البرتغالي قام بانتقاد سلوك زملائه الشباب في العلن على خلفية تراجع مستوى الفريق.

ويشهد مستوى الشياطين الحمر تذبذبًا دفع الإدارة لإقالة المدير الفني سولشاير والتعاقد مع رالف رانجنيك بصفة مؤقتة لنهاية الموسم.

ماذا ورد من الإعلام عن رونالدو مؤخرًا؟

في حين أن تصريحات صاروخ ماديرا لقت الكثير من الإعجاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد خبير بي بي سي جارث كروكس المهاجم ووصفه بأنه "مزعج".

وقال كروكس في عموده الخاص: "من الواضح أن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت رالف رانجنيك يريد من لاعبيه محاسبة بعضهم البعض بعد أن شكك كريستيانو رونالدو في عقليتهم".

وتابع: "قد يكون رونالدو هو نجم الفريق، لكن التلويح المستمر بيديه في الهواء عندما لا تسير الأحداث كما يريد هو أمر مزعج".

ما موقف يونايتد في البريمييرليج؟

عانى يونايتد من موسم مخيب حتى الآن، وقرر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني، والاستعانة بخدمات رالف رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وبينما نجح رانجنيك في الحفاظ على ثبات السفينة بتحقيق أربعة انتصارات من سبع مباريات، إلا أنه ظل في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويتأخر بفارق 24 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 20 مباراة فقط.