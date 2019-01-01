رانجنيك: فيرنر أخبرنا برغبته عدم تجديد عقده مع لايبزيج

اللاعب مطلوب في عدة أندية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توقع رالف رانجنيك المدير الفني لايبزيج رحيل مهاجم الفريق ونجمه الأبرز "تيمو فيرنر" هذا الصيف، لكن مؤكدًا في نفس الوقت عدم وصول أي عروض جدية للاعب.

وارتبط اسم المهاجم ذو الـ23 عامًا بعدد من الأندية داخل وخارج ألمانيا، أبرزها بايرن ميونيخ وريال مدريد وليفربول، خاصة لتألقه الملفت مع فريقه الذي انضم له قادمًا من شتوتجارت عام 2016.

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وينتهي عقد اللاعب الدولي الألماني مع لايبزيج بنهاية موسم 2019-2020، ورغم كل محاولات النادي لتجديده إلا أن فيرنر يرفض ويرغب بالخروج لتجربة أخرى.

وقد أكد رانجنيك تلك الأخبار بقوله "موقفنا واضح وثابت، إن لم يجدد عقده، عليه أن يرحل عن الفريق. لقد أخبرنا برغبته عدم تجديد عقده".

المدرب أوضح أن كل المهتمين بالمهاجم لم يتقدموا بعروض رسمية وجدية لضمه، مضيفًا "عليه أولًا أن يتفق مع نادٍ جديد ومن ثم يتواصل هذا النادي مع لايبزيج، وهو ما لم يحدث على حد علمي",

يُذكر أن لايبزيج سيُواجه بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا يوم 25 مايو القادم، وهي فرصة فيرنر للفوز بلقبه الأول مع الفريق.