رانجنيك عن أهداف رونالدو القليلة: لدينا خيارات أخرى!

أكد رالف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن تسجيل الاهداف لن يمنع فريقه من الاستمرار في التهديف.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق المقبلة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والتي تقام يوم الأحد.

ما الذي قاله رانجنيك عندما تم سؤاله عن رونالدو؟

وقال رانجنيك: "لقد حدثت عدة أمور في الأسابيع الأخيرة، لم يكن يمكن أن يتنبأ بها أي شخص على الإطلاق".

وأضاف: "إدينسون كافاني متاح للمباراة، ولدينا خيارات أخرى، مثل ماركوس راشفورد الذي أصر على أن يستمر في التحسن والتطور".

وأكمل: "لقد حققنا ذلك من قبل مع عدة لاعبين في الماضي، فلما لا يحدث من جديد مع ماركوس راشفورد".

وأنهى كلماته دون ذكر رونالدو: "سأستثمر كل جهدي من أجل أن يتحسن بنفس الطريق التي تحسن بها زملائه في الفريق".

ما هو وضع مانشستر يونايتد وكريستيانو رونالدو؟

مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 27 مباراة.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل هدفًا وحيدًا لصالح مانشستر يونايتد منذ بداية العام الجديد 2022 في عشر مباريات خاضهم النجم البرتغالي.