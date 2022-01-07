رانجنيك بالصرامة الألمانية: سأتعامل مع المتمردين في مانشستر يونايتد "مباشرةً"!

أرسل مدرب مانشستر يونايتد، رالف رانجنيك، رسالة تحذير إلى جميع لاعبيه، بالتأكيد على أنه "سيتعامل شخصيًا" مع كل لاعب لا يلتزم بتعليماته، وإن كان الشعور العام هو حالة احترافية جيدة في أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد يُعاني كثيرًا في الآونة الأخيرة وخرجت أنباء عن شكوك اللاعبين حول مدربهم المؤقت نفسه، واعترف رانجنيك في حديثه الأخير بأنه يُدرك حالة الحزن الموجودة في غرف خلع الملابس ويعمل على إصلاحها.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة قوية أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي المؤتمر الصحفي، قال رانجنيك "المشكلة التي لدينا ليست فقط مشكلة مع نادٍ مثل مانشستر يونايتد".

وتابع "في آخر مباراتين، كان لدينا غالبية اللاعبين المتاحين، عندما يكون لديك فريق كبير ولا يلعب سوى 10 لاعبين، يكون لديك حوالي 14 لاعبًا بالخارج".

"من هم بالخارج غير راضين عن الوضع، هذا واضح. أنا أميل لشرح الأمر لكل لاعب كل أسبوعين أو ثلاثة، لكن لا يمكنني القيام بذلك كل أسبوع. هذه مشكلة في فريقنا والأندية الأخرى."

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كما أردف الألماني في تصريحاته الحازمة "الأمر يتعلق باللاعبين الذين يتعاملون مع ذلك بطريقة احترافية. كل شخص لديه فرصة الظهور في التدريبات والحصول على فرصة للعب، إذا لم يكن الأمر كذلك، فبالطبع يحتاج اللاعب والنادي ووكيله لمناقشة الوضع".

وأضاف "بقدر ما يمكنني أن أقول، حتى الآن الجميع يتعامل مع هذا الوضع باحترافية، لا يمكنني قول شيء آخر. إذا حدث عكس ذلك، سأخاطب اللاعبين مباشرة!".

أما عن فكرة عدم إعجاب اللاعبين بأفكاره، قال "إنهم يحاولون على الأقل، وأنا متأكد من أنهم يستمعون وقد أظهرنا ذلك في المباريات الأخيرة".

مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي، ويستعد لمواجهة صعبة في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، بجانب مباراة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.