رامي ربيعة يطلب المشاركة أساسيًا مع الأهلي من أجل أمم إفريقيا

أمم إفريقيا تنطلق 21 يونيو المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عقد رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، جلسة مع مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق بسبب المشاركة في المباريات المقبلة.

ويسعى رامي للعودة مرة أخرى للقوام الأساسي للأهلي من أجل العودة للمنتخب واللحاق بكأس الأمم الإفريقية المقبلة التي ستقام في مصر.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رامي ربيعة أبلغ الجهاز المعاون أنه يستحق الحصول على فرصة في المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير أن طلب اللاعب جاء بعد العودة للتدريبات بعد فترة الإصابة الطويلة، وتقديم أداء مميز في المران خلال الفترة الأخيرة.

وكان رامي ربيعة قد ظهر في صفوف الأهلي بديلًا في الدقائق الأخيرة في لقاء الأهلي والمصري البورسعيدي وهو ما لم يرض عنه اللاعب.

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ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بجانب كلًا من الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي.