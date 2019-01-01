رامي ربيعة: الرد على ما حدث من صن داونز سيكون في ملعب المباراة

لاعب الأهلي يشدد على جاهزية فريقه لخوض مباراة إياب دور الثمانية من دوري ابطال أفريقيا أمام صن داونز

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي ان فريقه سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحسين صورته، أمام صن داونز مساء غد السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، يوم السبت في تمام السادسة مساءً على استاد برج العرب في إطار إياب مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال ربيعة في المؤتمر الصحفي للقاء: "المباراة بالنسبة لنا، شوط ثاني الجميع في اتم الجاهزية لخوض اللقاء، وتحقيق الفوز".

وواصل: "انتهى وقت الحديث، حان وقت الرد على ما حدث في مباراة الذهاب، وسيكون هذا في ملعب اللقاء، لن يدخر أي لاعب جهداً لتحقيق أفضل نتيجة".

لاسارتي مدرب #الأهلي في المركز 150 ضمن قائمة مدربي العالم لشهر إبريل وفقًا كلب وورد رانكنج.🗣️ pic.twitter.com/V1Wodi9miL — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

وتابع: "لدينا دوافع كبيرة، لتقديم مباراة تليق باسم الأهلي وتاريخه، خاصة بعد الدفعة المعنوية التي حصلنا عليها عقب تصدرنا لجدول الدوري المصري".

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بسداسية نظيفة، من اجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد الخسارة بخمسة اهداف دون رد في مباراة الذهاب.