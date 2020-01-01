رامي ربيعة: إسعاد جماهير الأهلي هدف اللاعبين ونسعى للتتويج باللقب الإفريقي

مدافع الأهلي يتحدث عن مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

أكد رامي ربيعة، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن جميع لاعبي الفريق الأحمر في حالة تركيز، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على صن داونز مساء غدٍ السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي سيجمع بينهما في جنوب إفريقيا، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

ربيعة قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الفوز بهدفين في مباراة الذهاب بالقاهرة، نتيجة غير مطمئنة كما قال المدير الفني رينيه فايلر، وعلينا التركيز وبذل أقصى جهد خلال مباراة العودة غدا؛ من أجل حسم الصعود إلى دور نصف النهائي".

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رامي ربيعة تابع: "جميع لاعبي الأهلي هدفهم إسعاد جماهير القلعة الحمراء، من خلال التتويج بلقب البطولة، وقطع خطوة جديدة في طريق تحقيق هذا الحلم، بتخطي فريق صن داونز في دور الثمانية".

فايلر : هدفنا التأهل من جنوب إفريقيا وصن داونز فريق قوي

مدافع الأهلي واصل: "دور اللاعبين الكبار داخل الفريق لم يتوقف، سواء المتواجدين مع الفريق في جنوب إفريقيا، أو المتواجدين في القاهرة، من خلال تشجيع وتحفيز جميع اللاعبين، قبل مباراة العودة".

واختتم رامي ربيعة تصريحاته قائلًا: "الأهلي جاهز لمواجهة صن داونز مساء غدٍ السبت، على استاد لوكاس موريبي، وسيحسم تأهله إلى دور النصف النهائي من بريتوريا".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم السبت الماضي.