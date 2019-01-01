رامون دياز يستعيد ذكريات تتويجه بلقب الدوري السعودي مع الهلال

الأرجنتي حقق الدوري والكأس مع الزعيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

احتفل الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لبيراميدز، بذكرى حصوله على لقب الدوري السعودي للمحترفين مع فريقه السابق الهلال.

الأرجنتيني كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في أكتوبر 2016 وحتى مارس 2018، توج خلال هذه الفترة بلقب الدوري وكأس خادم الحرمين.

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وتحل اليوم الذكرى الثانية لحصول دياز على لقب الدوري مع الهلال، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذا اليوم قبل عامين، حصلت على الدوري مع الهلال، ذكريات لن أنساها أبدًا، شكرًا لجميع المشجعين على منحي جرعة من الحب كل يوم".

Un día como hoy pero hace 2 años conseguíamos la primer liga con @Alhilal_FC , Recuerdos que nunca voy a olvidar. Gracias a todos los fans por hacerme llegar el cariño todos los días. pic.twitter.com/18TqPYs3jt — Ramon Angel Diaz (@ramondiaz9dt) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

الهلال في موسم 2016-2017 حسم اللقب لصالحه برصيد 66 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي، أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني وقتها.

وتمت إقالة دياز في منتصف الموسم الماضي لتراجع النتائج،ليعمل بعدها على رأس القيادة الفنية لاتحاد جدة، لكن تمت إقالته كذلك، ليخوض أولى تجاربه بالدوري المصري مع بيراميدز.