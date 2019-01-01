رسميًا | رامون دياز المدير الفني الجديد لبيراميدز

المدرب صاحب المسيرة المهمة في السعودية يبدأ عمله في مصر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري التعاقد مع رامون دياز لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمصري حسام حسن.

وكان بيراميدز قد أعلن إقالة حسام حسن عقب التعادل مع الزمالك 3-3 مساء الخميس الماضي، وهو ما أضعف فرص الفريق في الفوز بلقب الدوري المصري.

ورغم الإعلان أمس عن 3 أسماء يسعى بيراميدز للاختيار بينهم، هم لوكسمبورجو ويوفانوفيتش وخيمينيز، إلا أن المدرب الجديد جاء اسمًا رابعًا هو رامون دياز.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أن دياز سيقود النادي المصري على رأس جهاز فني يضم 8 أعضاء جدد، وأنه سيكون من الحضور خلال مواجهة الداخلية القادمة والتي سيقودها فنيًا أحمد حسن مدير الكرة بالنادي.

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يُذكر أن دياز سبق له العمل مع الهلال السعودي وحقق معه نجاحات ملحوظة أبرزها الفوز بالدوري السعودي والوصول لنهائي دوري أبطال آسيا عام 2017، وآخر تجاربه العربية كانت قيادة اتحاد جدة بداية الموسم الجاري لكنه أقيل بعد 3 مباريات خسرها جميعًا.

وقد تم ترشيح المدرب الأرجنتيني سابقًا لتدريب الأهلي المصري، لكن بطل القرن في أفريقيا رفض التعاقد معه وكان هذا أحد أسباب الخلاف بين مجلس إدارة النادي وتركي آل الشيخ.