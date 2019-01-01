رامون دياز: السعيد ذو خبرة كبيرة.. ولاعبي بيراميدز رجال

بيراميدز يخطف الفوز أمام الأهلي بهدف كينو

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، عن أسباب الفوز على الأهلي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز مساء الخميس.

وحقق بيراميدز الفوز على الأهلي بهدف دون رد أحرزه البرازيلي كينو، في المباراة المؤجلة بالدوري المصري الممتاز التي أقيمت على "بتروسبورت".

وقال دياز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "وجدنا المباراة مثل ما توقعنا بالفعل، قوية أمام فريق جيد للغاية، ولكننا استطعنا أن نحصل على الثلاثة نقاط".

وأضاف: "بعد الهدف الأول كنا نرغب في زيادة الأهداف، ولكن لم نتمكن من هذا، ولكن تمكنا من الحفاظ على التقدم وتحقيق الثلاثة نقاط".

وتابع: "المباراة كانت تتميز بندية بين الفريقين، وبيراميدز استطاع التقدم والحفاظ على الهدف، والأكثر جمالية في اللقاء هو حضور الجماهير".

وعن عبدالله السعيد، قال دياز: "السعيد لاعب ذو خبرة كبيرة، لديه العديد من الألقاب والبطولات، خاض الكثير من المباريات القوية، ولديه الخبرة جيدًا حتى لا يتأثر بمهاجمة الجماهير".

واختتم دياز تصريحاته: "اللاعبين تمكنوا من سد الثغرات التي تسببت في الفريق بعد الغيابات، خربين وبينافينتي، وأهنيء اللاعبين على روحهم العالية لأنهم كانوا رجالًا اليوم".

إقرأ أيضًا - عين على الحكم - هل هدف النجم الساحلي الثاني في الهلال صحيح؟

وتمكن بيراميدز في احتلال المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد الفوز على الأهلي، متساويًا مع المتصدر الزمالك، ويأتي الأحمر ثالثًا برصيد 58 نقطة.