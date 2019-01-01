راموس يوجه رسالة لإنريكي: سُنقاتل من أجلك حتى الموت

المدرب الإسباني سيغيب ضد مالطة لأسباب عائلية

وجه سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا، رسالة مؤثرة للويس إنريكي المدير الفني للفريق، قبل مواجهة مالطة بتصفيات يورو 2020.

إسبانيا تستعد لمواجهة مالطة، مساء اليوم السبت، في ظل غياب إنريكي بسبب ظروف عائلية وفقاً لتأكيدات الاتحاد الإسباني.

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روبرتو مورينو مساعد إنريكي، سيقود الماتادور ضد مالطة، طمحاً في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على النرويج 2/1 مطلع هذا الأسبوع.

راموس قال على حسابه بموقع "تويتر":"سيدي إنريكي نحن نشعر للأسف تجاه هذه الأنباء".

Míster, sentimos muchísimo la noticia. Esperamos que todo salga lo mejor posible. Que sepas que el equipo está contigo a muerte y hoy dará la cara para conseguir una buena victoria. La familia es sagrada. Ganaremos también por vosotros. Mucha fuerza y ánimo. Fuerte abrazo. — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 26, 2019

وأضاف:"نتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، تعلم جيداً كم يستعد الفريق للقتال معك حتى النهاية".

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وتابع:"نحن سنفوز اليوم من أجلك، كل الدعم والتشجيع منا لك".

يذكر أن إسبانيا تلعب في مجموعتها بالتصفيات ضد منتخبات السويد، النرويج، رومانيا وجزر الفارو.