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تصفيات كأس أوروبا

راموس يوجه رسالة لإنريكي: سُنقاتل من أجلك حتى الموت

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JOSE JORDAN
المدرب الإسباني سيغيب ضد مالطة لأسباب عائلية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

وجه سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا، رسالة مؤثرة للويس إنريكي المدير الفني للفريق، قبل مواجهة مالطة بتصفيات يورو 2020.

إسبانيا تستعد لمواجهة مالطة، مساء اليوم السبت، في ظل غياب إنريكي بسبب ظروف عائلية وفقاً لتأكيدات الاتحاد الإسباني.

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روبرتو مورينو مساعد إنريكي، سيقود الماتادور ضد مالطة، طمحاً في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على النرويج 2/1 مطلع هذا الأسبوع.

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راموس قال على حسابه بموقع "تويتر":"سيدي إنريكي نحن نشعر للأسف تجاه هذه الأنباء".

وأضاف:"نتمنى أن يسير كل شيء على ما يرام، تعلم جيداً كم يستعد الفريق للقتال معك حتى النهاية".

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وتابع:"نحن سنفوز اليوم من أجلك، كل الدعم والتشجيع منا لك".

يذكر أن إسبانيا تلعب في مجموعتها بالتصفيات ضد منتخبات السويد، النرويج، رومانيا وجزر الفارو.

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