راموس يلجأ إلى "الفلسفة" للاعتذار عن طرده الأول مع باريس سان جيرمان

حاول نجم باريس سان جيرمان، سيرخيو راموس، تبرير البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة لوريان بالدوري الفرنسي، على طريقته الخاصة.

ولم يبدأ راموس مباراة لوريان بل حل بديلًا لنونو مينديش، وتحصل على بطاقة صفراء بالدقيقة 81 ثم أخرى في الدقيقة 86 ليفتتح سجل بطاقاته الحمراء مع بي آس جي.

الانتقادات وُجهت كثيرًا إلى راموس على هذه البطاقة باعتبار أنها زادت من أمور باريس سوءًا، حيث كان الفريق متأخرًا بهدف نظيف، قبل أن ينجح ماورو إيكاردي بإنقاذ الموقف والتعديل في اللحظات الأخيرة.

بماذا برر راموس طرده أمام لوريان؟

وخرج راموس بعد اللقاء بتغريدة "فلسفية" بعض الشيء حسبما عنونت الصحف الفرنسية لتبرير البطاقة الحمراء.

صاحب الـ35 عامًا كتب "اليوم هو للتعلم وغدًا يوم جديد للتطور، انظر دائمًا إلى المستقبل".

Hoy es un nuevo día para aprender; mañana es un nuevo día para mejorar. Siempre mirando hacia delante. ¡Seguimos! 💪

Today is a new day to learn; tomorrow is a new day to improve.

Always onwards! 💪#AllezParis pic.twitter.com/M017BepiME — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 22, 2021

ويبدو أن نجم ريال مدريد السابق أراد إرسال رسالة للجميع أنه عازم على المضي قدمًا ولا يكترث كثيرًا للانتقادات حول ما فعله.

كيف كانت مسيرة راموس مع باريس حتى الآن؟

انضم راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بالصيف الماضي بنهاية عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يظهر سوى في نوفمبر بسبب الإصابة.

المباراة الأولى لراموس مع عملاق العاصمة الفرنسية أتى في 28 نوفمبر أمام سانت إتيان، ثم توالت المشاركات بحذر شديد خشية تجدد إصابته البدنية.

وحظيّ راموس بإشادة مدربه مارويسيو بوتشيتينو الذي برر دخوله لمباراة لوريان لمنح الحرية للهجوم قدر المستطاع.

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