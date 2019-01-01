راموس يقترب من الانتقال إلى كورينثيانز البرازيلي

كورينثيانز يسعى لتدعيم دفاعه قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن البيروفي كريستيان راموس مدافع النصر السعودي اقترب من الانتقال إلى الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وقدم راموس مستوى طيب في الدوري السعودي مع نادي النصر جعله يقترب من الدوري البرازيلي في الفترة المقبلة لتدعيم صفوف أحد الأندية الكبرى هناك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي النصر تلقى عرض رسمي من كورينثيانز البرازيلي لضم راموس خلال الفترة المقبلة.

ويسعى النادي البرازيلي في الوصول لاتفاق مع مسئولي النادي السعودي قبل إغلاق فترة الانتقالات في البرازيل المستمرة في الوقت الحالي.

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وينافس النصر في الوقت الحالي على الدوري السعودي حيث يطارد الهلال، ويستعد لاقتناص فرصة أي سقوط للزعيم خلال المباريات المتبقية في الموسم.