راموس يغيب عن تدريبات ريال مدريد الجماعية

هل يلعب راموس أمام روما في أوليمبيكو؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

غاب سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، عن التدريبات الجماعية للنادي الملكي صباح اليوم، السبت، وتدرب متفردًا.

ريال مدريد يواجه روما وديًا غدًا، الأحد، في آخر المباريات التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ راموس لم يشارك في التدريبات الجماعية ولكنه تواجد في الصالة الرياضية وتدرب وحيدًا.

وأوضحت أنّ قائد ريال مدريد قد يغيب عن بعثة الملكي المتجهة إلى العاصمة الإيطالية لملاقاة روما ليكون على أتم جاهزية للقاء سيلتا فيجو في الجولة الأولة من الدوري الإسباني.

كما لم يعد ماريانو دياز إلى التدريبات الجماعية مما يعني غيابه هو الآخر عن مواجهة روما.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يعاني من العديد من الإصابات بغياب ماركو أسينسيو وبراهيم دياز وفيرلاند ميندي.