راموس يعاقب بدفع مليون دولار بسبب التهرب من الضرائب

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس آخر المعاقبين بسبب التهرب من الضرائب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت مصادر صحفية إسبانية صدرت اليوم عن قيام قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس بدفع مليون دولار كعقوبة على تهربه من الضرائب.

واتهم راموس بالتهرب من الضرائب عن أعوام 2012 و2013 و2014 في فترة اتهم فيها العديد من اللاعبين والمدربين في الدوري الإسباني بالاتهام ذاته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن مصلحة الضرائب في إسبانيا قد أثبتت تهرب نجم ريال مدريد سيرجيو راموس من دفع حقوق نشر صوره في الأعوام الثلاثة المذكورة سلفًا وذلك بواسطة إحدى الشركات الإسبانية، بهدف تسهيل حصوله على أرباح من الإعلانات.

وتم الحكم بدفع راموس لهذا المبلغ، ولكن نجم ريال مدريد الحالي وإشبيلية السابق قرر الطعن من أجل إثبات أنه لم يتهرب من دفع أي من المبالغ المذكورة.

ولكن بعد مراجعة الطعن تم ثبوت التهرب الضريبي كتهمة موجهة لسيرخيو راموس ليقوم بدفع مبلغ الميلون دولار للدولة الإسبانية.

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يذكر أن ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو وراداميل فالكاو وتشابي ألونسو كانوا من أبرز من وجهت إليهم هذه التهمة، وبعضهم حصل على حكم بالإدانة.