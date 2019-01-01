راموس يعادل الرقم القياسي لعدد المشاركات في الكلاسيكو

قائد الملكي يعادل سانشيز وخينتو وتشافي..

بات سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ضمن حاملي الرقم القياسي لعدد المشاركات بالكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

جاء ذلك بخوضه الكلاسيكو رقم 42، وذلك على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لليجا.

وبذلك يتساوى راموس مع باكو خينتو ومانولو سانشيز نجمي ريال مدريد السابقين، وتشافي هيرنانديز قائد البلوجرانا السابق.

وشهد هذا الموسم 4 مباريات للكلاسيكو، بواقع 2 في الليجا و2 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

بذلك تتأجل فرصة الانفراد بالرقم لراموس حتى الموسم القادم، إلا إن اصطدم الفريقان في دوري أبطال أوروبا.