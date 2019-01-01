راموس يطالب الحكام بالعدالة وينتقد ما حدث لريال مدريد أمام ريال سوسيداد

سيرخيو راموس ينتقد عدم احتساب ركلتي جزاء لريال مدريد في مواجهته أمام سوسيداد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث سيرخيو راموس قائد ريال مدريد حول قرارات حكم لقاء فريقه أمام ريال سوسيداد ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني. اختيارات المحررين ريبيري ينضم لمارادونا ومورينيو وأشهر الاعتداءات اللفظية

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وكان ريال مدريد قد سقط على ملعبه سانتياجو بيرنابيو أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين مقابل لا شيء، ليهبط إلى المركز الخامس على سلم الترتيب.

وتعرض ريال مدريد لقرارات تحكيمية غير صحيحة حسب رأي الأغلبية، إذ حرمه الحكم من ركلتي جزاء لصالح سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور.

وبخصوص ذلك، تحدث سيرخيو راموس بعد المباراة مطالبًا الحكام بالالتزام بقوانين العدالة، مؤكدًا أن الرجوع لتقنية الفيديو ضرورة في مثل هذه الحالات.

وقال راموس: "الجميع شاهد أن ريال مدريد حرم من ركلتي جزاء صحيحتين بالأمس، والجميع شاهد أيضًا أن الحكم لم يقرر الرجو إلى تقنية الفيديو على الرغم من أنها طبقت من أجل هذه المواقف"

يذكر أن سيرخيو راموس كان قد تحدث قبل بداية الموسم عن ضرورة أن يسود العدل وينتهي الجدل في كرة القدم الإسبانية بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.