راموس يسترجع ذكريات نهائي يورو 2012 ويحذر الإسبان من "خبرة" إيطاليا!

راموس متفائل رغم كل شيء..

استرجع قائد ريال مدريد السابق سيرخيو راموس ذكرياته في نهائي يورو 2012 أمام إيطاليا، واعتبر أن إنجاز منتخب بلاده إسبانيا لا يُمكن مضاهاته أبدًا.

الإسبان سحقوا إيطاليا برباعية نظيفة في نهائي 2012، وقبلها كانوا قد حققوا لقب كأس العالم 2010 على حساب هولندا، ويورو 2008 على حساب ألمانيا.

راموس كان ضلعًا أساسيًا في تحقيق هذه الثلاثية التاريخية، والآن مع استعداد إسبانيا لمواجهة إيطاليا في نصف نهائي يورو 2020، قرر القائد السابق العودة بالذاكرة للخلف لتسع سنوات.

الدولي الإسباني قال "كنا نعلم أننا فريق تاريخي، لقد عرفنا كيف من الصعب أن تحقق كأس العالم واليورو مرة أخرى، لكننا كنا متحمسين للغاية لتحقيق الفوز".

كما أضاف "مستحيل لأي فريق أن يضاهي الإنجاز الذي حققناه (الثلاث بطولات المتتالية)، ما فعلناه سيكون من الصعب جدًا تجاوزه".

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وواصل صاحب الـ35 عامًا "يتمتع الإيطاليون دائمًا بهذه الخبرة الإضافية، ويعرفون كيفية اللعب ويتعاملون دائمًا مع التفاصيل الصغيرة بشكل جيد للغاية".

وأتم "التقدم في المباراة النهائية على إيطاليا كان هامًا للغاية، ثم فاجأهم جوردي ألبا بسرعته في الهدف الثاني، خلف ما حققناه كان هناك تفاني وعمل واحتراف".

الجدير بالذكر أن مدرب إسبانيا لويس إنريكي قد استبعد راموس من يورو 2020 بسبب قلة مشاركاته مع ريال مدريد هذا العام نتيجة للإصابات الكثيرة التي تعرض لها.