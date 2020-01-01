راموس يسبق ميسي ويحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا في تاريخ الدوري الإسباني

إنجاز ضخم حقًا..

سطّر سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، تاريخًا استثنائيًا له في كرة القدم الإسبانية بعد تسجيله هدف الفوز للنادي الملكي على ريال بيتيس في مباراة السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ومنحت تقنية الفيديو ركلة جزاء للريال في الدقيقة 80 بعد ارتطام كرة بورخا مايورال بيد مارك بارترا، مع وجود انتقادات للحكم لاشتباه وجود لاعب الميرينجي في وضعية تسلل ببداية اللعبة.

ركلة الجزاء كان على تسديدها راموس، الذي وضعها بصورة رائعة على طريقته في الموسم الماضي، بطريقة شبيهة بطريقة بانينكا الخالدة في الأذهان، ما كان كفيلًا للريال ليتحصل على أول ثلاث نقاط في الليجا بالفوز 3-2.

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بهذا الهدف، أصبح راموس ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يتمكن من التسجيل في 17 موسمًا متتاليًا في رحلته مع ريال مدريد وقبلها مع إشبيلية، رقم تاريخي حققه اللاعب الأندلسي بكافة المقاييس.

الثنائي الآخر الذي تمكن من تحقيق نفس الإنجاز كانا أوجستين "بيرو" جاينزا (19 موسمًا) وكارلوس ألونسو "سانتيلانا" (17 موسمًا).

17 - @realmadriden's Sergio Ramos has become the third player in @LaLigaEN history to score in 17 consecutive seasons, after Agustín ‘Piru’ Gaínza (19) and Carlos Alonso, ‘Santillana’ (17). Captain. pic.twitter.com/C26iGStrrQ — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2020

ليونيل ميسي هو من يطارد راموس حاليًا، فسجل البرغوث في مسيرته مع برشلونة على مدار 16 موسمًا متتاليًا، وفي حال أن تمكن من تسجيل أي هدف هذا الموسم سيلحق بقائد الملكي ويسيران على نفس الدرب.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلتقي مع فياريال يوم الأحد في أولى مشاركات البرسا بالليجا هذا الموسم وبوجود ميسي الذي أكد استمراره في النادي الكتالوني لنهاية عقده بحلول صيف 2021.