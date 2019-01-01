راموس يجتمع مع اللاعبين بعد الإقصاء من أياكس

ما هي رسالة راموس للاعبي ريال مدريد للتعامل مع الفترة المتبقية من الموسم؟

اجتمع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، بلاعبي الفريق في فالديبيباس للحديث عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا وموقف البلانكوس في الفترة المتبقية من الموسم.

التقارير الصحفية أفادت بوجود خلاف بين راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حتى أنّ قائد الملكي طلب الحصول على مستحقاته والرحيل.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أنّ راموس اجتمع مع اللاعبين وطلب منهم التركيز في الفترة المتبقية من الموسم وباقي مباريات الفريق في الدوري الإسباني.

وعنّف سيرخيو اللاعب إيسكو بعد أن رفض التواجد في حافلة الفريق عقب مباراة أياكس وغادر وحيدًا وهو ما اعتذر عنه اللاعب الأندلسي.

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وأوضحت الإذاعة أنّ قائد البلانكوس طلب من اللاعبين إظهار الوجه المناسب للفريق في المباريات المقبلة حتى لو خرج دون ألقاب.

ريال مدريد ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي أمام برشلونة كما خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس ويبتعد عن صدارة الليجا بفارق 12 نقطة.