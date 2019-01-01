راموس يؤكد نهاية صراع الدوري الإسباني ويحول تركيزه لدوري الأبطال

ريال مدريد فشل في الفوز بالكلاسيكو للمرة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدافع الإسباني سيرجيو راموس، استياءه من الخسارة في الكلاسيكو، أمام برشلونة في الدوري الإسباني وتقلص فرص المنافسة على اللقب.

وسقط ريال مدريد للمرة الثانية في 4 أيام، أمام برشلونة وتلك المرة بهدف نظيف، بعد توديع كأس ملك إسبانيا أمام الفريق الكتالوني.

وقال الإسباني عقب نهاية اللقاء: "مشكلة كبيرة بدأت من اليوم الأخير وخرجنا من كأس الملك، وكانوا أثر فاعلية منا ومن لا يسجل يخسر، ويجب غلق تلك الصفحة وكان علينا تقليص الفارق ولم نفعل ذلك".

وتابع: " نهنئ برشلونة بالمباراة في النهاية لم نستطع الفوز، مباراتان على مستوى عالٍ، وهذا ما أثر علينا ولم يكن لدينا وقت لاستعادة اللياقة، وكانت لدينا الفرص اليوم لنتقدم في النتيحة وفشلنا اليوم".

وعن هل الخسارة تعنى نهاية المنافسة على لقب الدوري: "بتلك الفاعلية لبرشلونة وهم بخطوة للأمام لها للفوز باللقب، اعتقد أننا للأسف الشديد أننا نتخلف عن صراع اللقب".

مباراة داخل المباراة 🔥 pic.twitter.com/zGof6DPyB6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

واختتم عن تدخله مع ميسي بنهاية الشوط الأول: "تدخل عادي مع ميسي وهذا يبقي في الملعب، تبقى لنا دوري الأبطال فقط ويجب في الدوري أن نواصل وننتظر يوم الأربعاء المقبل مباراة نهائية أمام أياكس، وسنحاول تقليص الفارق مع برشلونة".

وأصبح الفارق بين الفريقين 12 نقطة، لتزداد مهمة ريال مدريد في صراع لقب الدوري، ليبدأ في التركيز بلقب دوري الأبطال الذي حققه 4 مرات من أصل آخر 5 نسخ.